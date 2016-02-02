Генерал рассказал, сколько боевиков и военных РФ противостояли нашей армии под Дебальцево

Под Дебальцево Донецкой области год назад силам АТО противостояли около 19 тысяч представителей российско-террористических войск.

Об этом на брифинге сообщил генерал-майор ВСУ Александр Сирский, пишет УНН.

"На 27 января 2015 года в секторе "С" было привлечено около 13 тысяч человек личного состава. Непосредственно в районе Дебальцевского выступления в феврале 2015 года группировки составляло около 4,7 тысячи военнослужащих. Силам АТО противостояли группировки незаконных вооруженных формирований и российско-террористических войск общей численностью около 19 тысяч человек", —сказал он.

По его словам, в целом, противник создал мощные группировки и фактически имел преимущество по всем основным образцам тяжелого вооружения, в том числе по танкам фактически в 3 раза, по артиллерии практически в четыре раза.

Ранее наемник из России рассказал, как буряты на танках штурмовали Дебальцево.