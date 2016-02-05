Резолюция Европарламента по Крыму: заставят ли Россию вернуть Украине полуостров?

Европарламент призвал сохранять санкции против Российской Федерации "до полной реинтеграции Крыма в украинское законодательство", а также призвал РФ начать с Украиной переговоры по деоккупации Крыма. Об этом говорится в очередной резолюции Европарламента, принятой 4 февраля. За этот документ "Ситуация с правами человека в Крыму, в частности крымских татар" проголосовали 472 евродепутата, против 79, 33 воздержались.

"(Европарламент, — Ред.) Приветствует украинскую инициативу по созданию международного переговорного механизма по восстановлению украинского суверенитета в Крыму в формате "Женева плюс", который должен включать в себя непосредственное взаимодействие с ЕС; призывает Россию начать переговоры с Украиной и другими сторонами по вопросу деоккупации Крыма, для снятия торгового и энергетического эмбарго отменить чрезвычайное положение в Крыму", — отмечается в резолюции.

Кроме того, в документе четко закреплено, что восстановление украинского контроля над полуостровом является одной из предпосылок для возобновления сотрудничества с РФ и приостановления действующих санкций.

Президент Петр Порошенко, комментируя данную резолюцию Европарламента, сказал, что это "важное решение на пути к деоккупации украинского Крыма".

Эксперты рассказали "Главреду", какова важность этого документа, насколько резолюции Европарламента — действенный механизм, на что он способен повлиять, насколько ээфективным может быть формат "Женева плюс", поддержанный Европарламентом, а также прислушается ли Россия к призывам этого документа.

Политтехнолог, директор компании BertaCommunication Тарас Березовец:

Резолюции Европарламента (даже рекомендательные, как в данном случае) более действенные, чем резолюции Совета Европы, где Россия и Украина являются членами. Все-таки Совет Европы — это лишь неформальный европейский клуб без серьезной сферы ответственности, а Европарламент — это главный парламентский орган Европейского союза. Солидарная поддержка (за резолюцию проголосовало абсолютное большинство депутатов) свидетельствует о единстве.

Но главное — положения данной резолюции касаются продления санкций против России, учитывая факт оккупации Крыма. Кстати, Европейским союзом это зафиксировано впервые — привязка идет не к Донбассу, а к Крыму, ни в коем случае санкции не могут быть сняты с России до момента полной деоккупации полуострова.

Кроме того, ЕС четко зафиксировал факты нарушения прав украинских граждан в Крыму, украинцев и крымских татар, и требует прекратить преследование украинских диссидентов, освободить людей, которые уже были задержаны российской оккупационной властью.

Также в резолюции есть важный момент, касающийся необходимости демилитаризации Крыма. Кстати, этот аспект появился с нашей подачи, потому что мы по просьбе Европарламента готовили аналитические материалы и особо настаивали на фактах милитаризации, особенно в части того, что Россия накапливает ядерный потенциал в поселке Кизилташ (находится в районе Судака). Хорошо, что этот момент был учтен.

Данный документ крайне важен, потому что он появился в ответ на недавнюю инициативу президента Порошенко, когда он предложил формат "Женева плюс", то есть сказал о необходимости создания альтернативный международный формат, переговорную группу по деоккупацию Крыма. Раньше с этой инициативой выступали Мустафа Джемилев и я, мы озвучили эту инициативу, не зависимо друг от друга, в декабре 2015 года. Я считаю, что этот формат должен включать страны-гаранты Будапештского меморандума, то есть США и Великобританию, но, кроме того, еще и Турцию, Польшу, Литву, а также Молдавию и Грузию (как две страны, которые тоже пережили влияние российской военной агрессии).

Реакция России на эту резолюцию будет очень болезненной. Думаю, очередное заявление сделает министерство Сергея Лаврова. Пару недель назад Лавров на пресс-конференции сказал, что любые попытки создания международных групп по деоккупации Крыма Россия не признает, ни в какую из них входить не будет. Это понятно, что Россия, в отличие от минского формата, откажется входить в формат "Женева плюс", потому что она настаивает на том, что Крым был присоединен вполне законно, согласно законам и конституциям России и Украины, потому они ни с кем не собираются вести переговоры. Можно ожидать резкого заявления российского МИДа, который скажет, что все это — вмешательство во внутренние дела России, что это их территория, мол, вообще, забудьте о Крыме.

Какой может быть эффективность формата "Женева плюс"? Этот формат нужно создавать даже без участия России. Мы и так с самого начала знали, что Россия откажется. Но этот международный формат нужно создавать и начинать оказывать давление, прежде всего, через институты Совета Европы, Парламентскую ассамблею Совета Европы, где Россия является членом, а также подключать ОБСЕ, ООН, то есть все возможные международные организации, где Россия является членом, и нужно принимать новые документы.

Почему важны такого рода документы? Кому-то кажется, что такие документы — это лишь сотрясание воздуха. Но это не так, потому что, согласно международному праву, все эти резолюции в будущем становятся юридическими документами при судебных разбирательствах. Вот сейчас Украина подала несколько исков о возмещении убытков от утраты имущества (подали иски "Ощадбанк", "Приватбанк", "Нафтогаз" и т.д.). Суды рассматривают документы, содержащие четкую позицию стран о том, что это был незаконный акт, аннексия, захват территории, имущества и т.д., как юридические документы, благодаря которым Украина может выиграть дело. Потому это крайне важные документы.

Дипломат, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко:

В дипломатии существует понятие фона, то есть атмосферы, в которой разворачиваются те или иные события. И появление того или иного документа серьезно влияет на общий фон и настрой участников, которые задействованы в решении той или иной проблемы. В этом контексте появление резолюции Европарламента по Крыму является весьма положительным моментом для тех стран, которые придерживаются права, ценностей и просто морали. Важно, что в ней четко конкретно и ясно расставлены точки над "і".

Единственный момент, который смутил меня в этой резолюции, — то, что Европарламент призывает Россию начать переговоры с Украиной относительно возвращения Крыма. На мой взгляд, это проявление большой европейской наивности. Россия никогда этого самостоятельно делать не будет — Россию можно только заставить пойти на возвращение Крыма Украине и восстановление статус-кво до того момента, как она начала свою агрессию против Украины. Это принципиально важно. Потому понадобится еще не одна резолюция для того, чтобы объединить цивилизованные страны, чтобы создать такой антипутинский международный фронт и заставить Россию действовать по правилам, установленным в мире.

Что касается формата "Женева плюс", то, на мой взгляд, это правильная постановка вопроса. В этом формате действительно должны быть задействованы те страны, которые гарантировали нам нашу территориальную целостность и независимость. В переговорах должен быть представлен Европейский союз, все те страны ЕС и НАТО, которые пожелают внести свой положительный вклад в решение данного вопроса.

Относительно участия России в этом формате — лично у меня нет никаких иллюзий, что участие РФ в таком процессе будет контрпродуктивным. Хотя, конечно, нужно иметь площадку хотя бы для передачи информации о том, что происходит и какими будут последствия.

Опыт участия России в урегулировании всех конфликтов, которые, прежде всего, она сама создала, говорит о том, что это никогда не дает положительного результата.

Насколько долгим будет процесс деоккупации Крыма, зависит от того, каким образом цивилизованная часть мира будет формулировать свои условия и требования для деоккупации. Если этот формат будет построен по принципу "сделал или не сделал и соответственно получил", то тогда этот процесс можно рассматривать, как не долгосрочный. Если же все превратится в такой себе клуб для разговоров, то тогда шансов на урегулирование ситуации нет.

Руководитель корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко:

Эта резолюция Европарламента значит, что Россия должна не только прекратить агрессию на востоке Украины, вернуть ей контроль над границей в Луганской и Донецкой областях, но и вернуть Крым. На самом деле украинская дипломатия не приложила к этому никаких усилий. Это просто понимание Европейского парламента того, что в ХХІ веке аннексия и оккупация не могут оставаться безнаказанными. Европейский парламент принял эту резолюцию, исходя из собственной политической культуры и видения того, как должны развиваться международные отношения. К сожалению, украинская дипломатия не имела к этому никакого отношения.

С другой стороны, это, безусловно, положительный фактор для Украины. Стало понятно, что с РФ не будут сняты санкции даже по факту деоккупации Донбасса, и Россия стоит перед необходимостью решать крымскую проблему, которую сама же и создала.

Прислушается ли Россия к сказанному в резолюции? Вспомните, как перед обезьяной кладут в ящик банан, обезьяна за ним может просунуть руку, а вытащить так, чтобы не выпустить при этом банан, она не может. То же произошло и с Крымом в случае России: схватить-то она его схватила, а вот что ей теперь с ним делать — не понятно.

С позиции РФ сама постановка вопроса о пересмотре границ России, как она себе их представляет, то есть с Крымом, является преступлением. И ни один субъект РФ — ни Госдума, ни президент — вопрос о деоккупации Крыма, согласно российскому законодательству, поставить не смогут. Теперь Россия — та же обезьяна, схватившая банан (Крым), которая не может разжать руку.

Со стороны Украины должна продолжаться энергетическая, товарная и морская блокада Крыма, а также санкции против портов. Это крайне важно, и Украина первая должна эти санкции сохранять.