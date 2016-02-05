Яценюк предложил Раде: поставьте на голосование вопрос о недоверии Кабмину

Премьер-министр Арсений Яценюк предложил нардепам внести в Верховную Раду резолюцию о недоверии Кабинету министров.

Об этом он сообщил во время заседания парламента, отвечая на вопрос о необходимости отставки правительства, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что если соответствующий документ наберет необходимое количество голосов Кабмин передаст полномочия новому его составу.

"У вас есть конституционное право внести в парламент резолюцию о недоверии Кабмину. Пожалуйста, воспользуйтесь этим правом — поставьте на голосование вопрос о недоверии правительству", — отметил Яценюк.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд украинских министров отозвали свои заявления об отставке. До этого эксперты рассказали "Главреду", насколько вероятно прекращение полномочий всего Кабмина, и для каких политиков наиболее выгоден такой сценарий.