Яценюк рассказал, какой он видит Украину и о самом важном потенциале страны: опубликовано видео

Будущее Украины — за объединением новейших технологий, гражданского общества и власти. Главное, что имеет наша страна — это интеллект и талант.

С такими словами премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к участникам первого в Украине некоммерческого инкубатора ІТ-проектов на основе открытых данных "1991 Open Data Incubator", говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

По его словам, Украина имеет важный потенциал — интеллект и талант и вместе мы сделаем страну.

"Я вижу новую Украину, которая имеет все шансы стать лидером в Европе. Потому что у нас есть самый важный потенциал — интеллект, — отметил Яценюк. — Если несколько лет назад все думали, что потенциал - это газ и нефть — посмотрите на цены и вспомните россиян. Если кто-то думает, что капитал — это деньги или активы, которые производят конечный продукт, то сейчас я считаю, что сильный талант и ум способны развивать все остальное. Мир изменился, и в этом мире побеждает тот, кто имеет идеи и ум, имеет талант и желание", — сказал он.

Яценюк обратился к участникам хакатону: "Новую страну я вижу здесь. И эта страна имеет все шансы стать лидером в Европе. Потому что мы имеем важнейший потенциал — интеллект".

Яценюк считает IT-сектор и сферу привлечения знаний и интеллектуальных возможностей граждан основой преобразований в Украине и мире.

"Новая Украина – это, как новый мир, — четвертая индустриальная революция. Они в своей основе строятся в первую очередь на интеллекте и таланте", — подчеркнул Арсений Яценюк.

Он отметил, что сейчас в мире основное – "не социализм, не капитализм, а "талантизм" - от слова талант: "Талант – это идеи, это то, что может сделать аграрный сектор гораздо сильнее, может помочь Правительству провести реформу системы здравоохранения. Талант – это то, что даст нам возможность побороть заболевание через био - и нанотехнологии".

Он подчеркнул, что талант — это то, что должно создать новую Украину и в том числе - новый украинский политический класс: "Сейчас политика очень консервативна. И проходит определенный этап, как переосмысления, так и реальных изменений. Новые политики должны быть людьми, которые умеют принимать решения быстро и оперативно на основании баз данных, аналитики, тех систем, которые создаете вы", — обратился он к присутствующим.

Так называемая четвертая индустриальная революция, отметил Арсений Яценюк, требует шагов вперед. Эти шаги, по его словам, можно сделать только через партнерство частного сектора, гражданского общества и Правительство: "Конвергенция этих трех элементов дает возможность строить новую страну".

Он подчеркнул важность прозрачности Правительства. Арсений Яценюк напомнил, что Правительство открыл максимальное количество баз данных, и сейчас можно получить информацию, в частности, о недвижимости и любой собственности как госслужащих, так и других граждан.

Правительство также ввело ряд он-лайн-сервисов для граждан Украины: "Министерство юстиции сделало очень серьезные шаги в том, чтобы люди не стояли в очередях, не регистрировали свои предприятия довольно длительное время, не ждали справок, регистрации сертификатов, а могли просто зайти, заплатить несколько десятков или сотен гривен и быстро, без очереди и, главное — без коррупции получить услугу от государства".

Глава правительства поблагодарил молодых людей за их вдохновение и работу: "Вы сделали сами себя. Если каждый будет делать себе сам, то мы вместе сделаем страну. Не на кого ждать, думать, что кто-то придет и что-то изменит. Вы сами делаете и доказываете всем, что то, что вы делаете, важно для страны и мира. Потому что хотите быть лидером. Тогда и Украина будет лидером".

Видео: youtube.com