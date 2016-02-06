Абромавичус рассказал, что может принести успех Украине, и почему не планирует работать в Кабмине

Для успешных и быстрых реформ в Украине необходимо провести серьезные изменения во власти, сформировать новое правительство из министров-технократов, пересмотреть принципы взаимодействия кабинета, парламента и президентской администрации.

Об этом он заявил министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус в интервью ВВС Украина

По его словам, он не планирует работать в нынешнем правительстве страны, поскольку не верит в выполнение условий, на которых он и несколько других министров согласились остаться в кабинете.

"Я подал заявление об отставке, и я не планирую работать в этом правительстве", — сказал министр, пояснив, что не верит в реализацию условий, на которых министры заявили о готовности продолжить работу.

"Я не видел этого списка (требований других министров) и не верю без каких-либо гарантий, что все это будет реализовано. Поэтому я не меняю своего решения. Но верю, что мы в двух шагах от большого перелома — провала или прорыва", — сказал он.

Абромавичус снова заявил, что в Украине должно быть технократическое правительство, а новым премьером должна стать министр финансов Наталия Яресько.

"Она должна получить полную свободу действий, карт-бланш на назначение министров по своему усмотрению, без каких-либо политических или финансовых влияний или связей", — считает министр.

Он также рассказал, что давление на его ведомство особенно усилилось после того, как в подчинение Минэкономразвития перешел "Нафтогаз".

"Нам удавалось отбивать эти предложения, пока в конце прошлого года "Нафтогаз" не перешел из подчинения министерства энергетики к министерству экономики. Тогда попытки навязать приближенных лиц в мое министерство усилились. И это было уже слишком", — пояснил Абрамовичус.

Он также отметил, что "на данный момент я просто хочу взять паузу и обдумать свои дальнейшие шаги. В понедельник я действительно несу документы в Национальное антикоррупционное бюро, пусть они открывают и ведут расследование".

Напомним, 3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли, а также призвал Верховную Рада провести голосование по этому вопросу уже 4 числа.

По его словам, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" — Игоря Кононенко.

Позже послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки Абромавичуса, а президент Украины Петр Порошенко сказал, что тот должен оставаться на своей должности и продолжать реализацию реформ.