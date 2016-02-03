Глава Минэкономики решил подать в отставку

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус (глава Минэкономики) заявил, что решил подать в отставку.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет УНИАН.

В то же время чиновник попросил Верховную Раду проголосовать за соответствующий вопрос уже 4 февраля.

"Мы с командой готовы уходить незамедлительно", — отметил Абромавичус.

По данным журналистов, он подчеркнул, что ключевой причиной ухода с поста министра стал конфликт с заместителем главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" — Игорем Кононенко.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", какие ротации возможны в Кабмине и почему, грозит ли всему правительству отставка, а также каковы риски для нынешнего премьер-министра Арсения Яценюка.