Абромавичус не будет отзывать свое заявление об отставке, а Яресько выдвинула требования коалиции

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус решил не отзывать свое заявление об отставке. А министр финансов Наталья Яресько выдвинула ряд требований правительства к коалиции

Об этом со ссылкой на Министерство экономического развития сообщает Интерфакс-Украина.

"Он в этом участвовать не будет", — отметили в пресс-службе МЭРТ сразу же после заседания правительства, на котором ряд министров отозвали свои заявления об отставке.

Кроме того, в ведомстве добавили, что Абромавичус в четверг встречался с министрами и премьер-министром Украины Арсением Яценюком и обсудил вопросы, связанные с его отставкой, но свое решение не изменил.

В свою очередь, министр финансов Наталья Яресько выдвинула ряд требований правительства в сфере реформирования страны, в том числе к законодательной власти.

"Мы все пришли год назад сроить страну вместе… Однако ощущаем сопротивление и противодействие. Такого быть не может. Это не нормально.

Мы готовы дальше работать, но нам нужна реальная поддержка коалиции: безусловная поддержка программы реформ, программы сотрудничества с МВФ, в том числе необходимо срочно принять законы, которые позволят обеспечить прозрачную приватизацию; никакого политического вмешательства в смену руководства ТОП-60 госпредприятий на базе независимого номинационного комитета, деполитизация Государственной фискальной службы…

Я призываю политиков сохранить государство, уйти от политических интересов и совместно бороться за наше будущее", — сказала она в ходе внеочередного заседания Кабмина.

Напомним, на сегодняшнем экстренном заседании правительства сразу четыре министра отозвали свои заявления об отставке.

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фото: tvc.ru