Порошенко хочет, чтобы Абромавичус остался министром: содействие гарантирует

Президент Петр Порошенко рассказал об итогах встречи с главой Министерства экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом, который написал заявление об уходе в отставку.

Об этом говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook.

"Встретился и побеседовал с Айварасом Абромавичусом, которого я пригласил в команду, предоставил украинское гражданство и обратился к фракции "Солидарность" с предложением выдвинуть его на должность министра экономики", — рассказал глава государства.

По словам Порошенко, Абромавичус подтвердил, что в течение всего времени работы в правительстве имел полную поддержку президента его реформаторских инициатив "как непосредственно, так и через Нацсовет реформ".

"Со моей стороны такое содействие гарантировано и впредь. Считаю, что Айварас должен оставаться министром и продолжать реформы. Он ушел думать", — заявил президент.

По словам Порошенко, все, что сегодня озвучил Абрамавичус, должно расследовать Национальное антикоррупционное бюро.

"Игорь Кононенко обратился к НАБУ и заявил, что готов сотрудничать с ним. Об этом сообщило руководство этого органа. Чем быстрее общество получит ответ на поставленные вопросы, тем лучше", — говорится также в сообщении.

Напомним, сегодня глава МЭРТ Айварас Абромавичус заявил о своей отставке. Причиной увольнения он назвал резкую активизацию блокирования любых системных реформ и навязывания сомнительных личностей в команду. В частности, он обвинил Кононенко в лоббировании своих людей на высокие должности в госкомпаниях и на кресло зам министра.

В то же время Кононенко заявление министра называет попыткой переложить ответственность за неудачи в работе МЭРТ и выразил желание встретиться с Абромавичусом.