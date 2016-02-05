Абромавичус предложил назначить Яресько премьером

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус предлагает министру финансов Наталье Яресько возглавить украинское правительство.

Яресько не имеет каких-либо связей с украинскими олигархами и влиятельными политиками, заявил Абромавичус в интервью Associated Press, сообщает УНИАН.

Отставка Абромавичуса вызвала очень острую реакцию со стороны деловых кругов и дипломатического сообщества, как в Украине, так и в странах "Большой семерки". Свою озабоченность сложившейся в украинском правительстве ситуацией высказали представители Госдепартамента США и ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда.

"Все согласны с тем, что после такого "холодного душа" (вызванного отставкой Абромавичуса — ред.), появилась возможность потребовать от политических элит ускорения реформ. Мы либо в двух шагах от прорыва, либо в двух шагах от провала", — сказал Абромавичус, подчеркивая, что правительство должна возглавить Наталья Яресько, поскольку у нее "нет темных связей с украинскими олигархами".

Напомним, 3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли, а также призвал Верховную Рада провести голосование по этому вопросу уже 4 числа.

По его словам, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" — Игоря Кононенко.

Позже послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки Абромавичуса, а президент Украины Петр Порошенко сказал, что тот должен оставаться на своей должности и продолжать реализацию реформ.