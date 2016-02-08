Сохранение санкций протии России приведет к ее распаду и возвращению Крыма — Джемилев

Джемилев напомнил, что санкции, наложенные после вторжения СССР в Афганистан, привели к распаду коммунистической империи.
Сохранение международных санкций против России приведет к ее скорейшему распаду и к невоенному методу деоккупации Крыма.
Такое мнение высказал народный депутат, представитель Президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, пишет УНИАН.
"Экономические санкции, наложенные после вторжения Советского Союза в Афганистан, правда, они не были такими жесткими как сейчас, но они привели к распаду Советского Союза, к распаду всей коммунистической империи. У меня нет никакого сомнения, что если даже только на этом уровне будут продолжаться санкции – то мы очень скоро увидим распад и Российской Федерации", — считает Мустафа Джемилев.
Конечно, по его словам, Украине не следует возлагать все надежды в возвращении оккупированных территорий на санкции и самим ничего не делать.
"Мы должны укреплять свою обороноспособность, ибо, если бы в нашей стране обороноспособный потенциал был бы хотя бы на таком уровне, как сейчас, я абсолютно уверен, что этого нападения не было бы", — убежден Джемилев.
По его словам, крымские татары в вопросе деоккупации Крыма возлагают большие надежды на экономические санкции против России.
"Мы возлагаем самые большие надежды на экономические санкции… на невоенный метод деоккупации Крыма", — заявил он.
"Военный (метод — ред.) повлечет за собой огромное кровопролитие и в первую очередь будет означать уничтожении крымскотатарского народа, который всецело не приемлет эту оккупацию", —добавил Джемилев.
Напомним, обозреватель Олег Пономарь рассказал о санкционной ловушке Запада для России.