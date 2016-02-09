На Донбассе боевики 45 раз били по нашим позициям: использовали зенитную установку и БМП

В зоне проведения АТО на Донбассе боевики не прекращают провокации против украинских военнослужащих. Так за минувшие сутки террористы 45 раз открывали огонь по нашим опорным пунктам, используя при этом широкий спектр вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны наши позиции в Опытном, Авдеевке, Луганском, Троицком, Зайцево, Майорске и на шахте Бутовка.

Под минометный обстрел оккупантов попали украинские укрепления в Песках, Марьинке, Гнутово и Троицком, что на границе Донецкой и Луганской областей.

По нашим опорным пунктам в районе Красногоровки кроме гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, противник применял минометы калибра 82 мм, а также зенитную установку и БМП.

На Мариупольском направлении из стрелкового оружия были обстреляны наши позиции в Широкино, говорится в сообщении штаба.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе на нескольких участках фронта продолжается "снайперская война".