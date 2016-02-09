Боевики ЛДНР шантажируют Украину: грозят заложникам 30 годами каторги и расстрелом

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко готова официально обратиться в ОБСЕ и МККК с требованием немедленно дать оценку заявлениям марионеток Кремля на оккупированном Донбассе о судьбе заложников, которыми ОРДО-ОРЛО шантажируют Украину.

Об этом она рассказал на своей странице в Facebook.

"Боевики угрожают всему миру, что они будут применять к заложникам методы ИГИЛ — смертную казнь, ссылаясь при этом на уголовный кодекс несуществующей страны, СССР.

На днях в российских СМИ вышли заявления представителей боевиков, что в ДНР действует "уголовный кодекс" на базе кодекса бывшего СССР и боевики могут применять к заложникам судилища, 30 лет заключения и смертной казни.

Мне каждый день со слезами звонят мамы и жены заложников, рассказывают, что их близким угрожают "концентрационными лагерями", 30 годами каторги и расстрелами. Очевидно, что это шантаж и издевательство над семьями. Но еще больше очевидно, что это прямое признание в том, что ДНР-ЛНР — это террористическая организация. И на это срочно должен отреагировать мир. Поэтому я обратилась к своим коллегам в парламенте, которые входят в делегации ПА ОБСЕ и ПАСЕ с просьбой срочно проинформировать об этих угрозах гражданам Украины, которых незаконно удерживают боевики, и ОБСЕ и ПАСЕ.

РФ, которая несет полную ответственность за действия боевиков, также имеет прямые обязательства перед ПАСЕ и ОБСЕ. Какие-либо намеки на смертную казнь и нарушения прав человека — это перечеркивания принципов этих организаций. Подобные заявления — не просто шантаж Украины судьбами заложников, которые уже давно должны быть освобождены, но и вызов всему миру. Какие еще доказательства нужны, что ДНР-ЛНР — это террористическая организация, чии принципы благословили в Кремле, и чья тактика мало чем отличается от ИГИЛ.

Хочу подчеркнуть, что месяц назад ОРДО — ОРЛО дали публичные обещания освободить заложников, а сейчас пугают мир их пытками.

Передала все эти заявления министру иностранных дел Климкину с просьбой поднять эти вопросы во время встречи в нормандском формате в Мюнхене. Думаю, тема издевательств над заложниками, блокады их освобождения и угроз расстрелами должна прозвучать и от нашего постпреда в ООН во время общения с коллегами.

Мир должен понимать, что на Донбассе заправляют настоящие террористы. И это угроза не только для Украины. 12 февраля — годовщина подписания Минских соглашений. РФ несет полную ответственность за их невыполнение и за поддержку террористических банд ДНР-ЛНР", — написала Ирина Геращенко.

Напомним, год назад попавший в плен в Широкино боец полка Нацгвардии "Азов" Евгений Чуднецов был приговорен к 30 годам колонии строгого режима, причем "прокурор" ДНР требовал его расстрела.