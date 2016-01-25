Новый президент ПАСЕ: Россия поддерживает сепаратистов, накаляя ситуацию в Украине

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы избран испанский депутат Педро Аграмунт, который в своем первом заявлении сказал, что Россия "до сих пор поддерживает сепаратистов", накаляя ситуацию в Украине.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Аграмунт был предложен по партийной квоте Европейской народной партии. Других кандидатов выдвинуто не было. Ни один из членов ассамблеи не возразил относительно его избрания, из-за чего формального голосованияне происходило.

Аграмунт – член сената Испании от Валенсии. Политик известен заявлениями в поддержку Украины, также он является последовательным критиком аннексии Крыма.

В то же время, некоторые считают его избрание спорным, поскольку его имя звучало в журналистских расследованиях относительно подкупа членов ПАСЕ со стороны Азербайджана.

Между тем, в своем первом выступлении после того, как возглавил ассамблею, Аграмунт заявил, что Россия должна остановить поддержку сепаратистов на Востоке Украины и помочь Киеву восстановить контроль над своими границами.

"Ситуация в Украине продолжает вызывать озабоченность, продолжает оставаться взрывоопасной. Территории, контролируемые сепаратистам, остаются местом, где происходят массовые нарушения прав человека", — отметил он.

Президент ПАСЕ заявил, что Россия "до сих пор поддерживает сепаратистов", накаляя ситуацию в Украине.

"Россия должна предпринять все возможное для того, чтобы вернуть эти территории под контроль Украины", —подчеркнул он

"Необходимо освободить (Надежду) Савченко", — добавил политик.

Аграмунт отдельно отметил, что украинские граждане, по его убеждению, правомерно свергли "коррупционный режим Виктора Януковича", и это не может быть поводом для упрека в адрес новых украинских властей.

В свою очередь, нардеп Владимир Арьев в своем Facebook написал: "Новоизбранный президент ПАСЕ назвал сепаратистов на Донбассе подконтрольными России. Чем дальше, тем меньше в ЕС тех, кто сомневается", — отметил Арьев.

В тоже время, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко пишет, что Аграмунт склонен к диалогу с Россией.

"Какова позиция господина Аграмунта относительно действий РФ? Непростой вопрос. Он принадлежит к числу тех членов ЕНП, которые выступают "за диалог" с Россией, и очевидно и прогнозируемо, что на президентском посту будет усиливать и будет отстаивать эту позицию", — отметила Геращенко в Facebook.

Стоит также отметить, что испанский политик Педро Аграмунт известен заявлениями в поддержку Украины и является последовательным критиком аннексии Крыма.

Ранее сообщалось, что зимняя сессия ПАСЕ пройдет без участия российской делегации, которая решила ее пропустить из-за утраты полномочий в связи с событиями в Украине.