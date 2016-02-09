Армия РФ совместно с боевиками на Донбассе готовят агрессию против Украины — Турчинов

Вооруженные силы России вместе с пророссийскими боевиками на Донбассе проводят активную подготовку к агрессивным боевым действиям против Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

Так Турчинов оценил внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил России 8 февраля, а также на учениях ударной группы Черноморского Флота и Каспийской флотилии, которые во взаимодействии с морской авиацией отрабатывают поиск подводных лодок и мин условного противника.

"Все эти военные учения проходят в непосредственной близости от восточной границы нашей страны. Более того, в рамках внезапной комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях проводятся учения так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов. Вооруженные силы России, с 1 и 2 армейскими корпусами и другими подразделениями оккупационных войск, развернутыми на временно неконтролируемой территории Украины, проводят активную подготовку к ведению агрессивных боевых действий, что является прямой угрозой для нашей страны", — говорится в заявлении Турчинова.

Напомним, ранее в СБУ заявили о том, что РФ проводит боевое слаживание российских войск на границе и "войск" ЛНР.