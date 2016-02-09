Российский генерал руководит учениями боевиков на Донбассе — Бирюков

На оккупированном Донбассе высшие военные чины Российской Федерации проводят учения 1 и 2 армейских корпусов.

Об этом написал советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

По его информации, это генерал-лейтенант Сердюков (первый замкомандующего ЮВО РФ) и полковник Качура (замкомандира 35 армии ВС РФ).

Бирюков также обратил внимание на тот факт, что на данный момент одновременно проходят внезапная проверка состояния боеготовности войск южного военного округа, наращивание сил на "границе" между Украиной и Крымом, а также командно-штабные учения 1 и 2 армейских корпусов "Д/ЛНР".

А вы и дальше ковыряйтесь в этих всех потоках взаимоуничтожающей чуши, ага. Ему именно это и нужно. Все эти страшные и г... Опубликовано Юрием Бирюковым 8 февраля 2016 г.

Напомним, 8 февраля началась внезапная проверка боевой готовности войск и сил РФ на Юго-западном стратегическом направлении, который находится на восточной границе Украине в районе Донбасса.

Глава СБУ Василий Грицак также упоминал о странном стечении обстоятельств при котором в одно и тоже время были подняты по тревоге российские войска в РФ и боевики ЛНР.