СБУ об учениях россиян: РФ проводит боевое слаживание своих войск и боевиков ЛНР

СБУ допускает, что РФ проводит боевое слаживание российских войск на границе и "войск ЛНР".

Об этом в ходе брифинга заявил глава СБУ Василий Грицак, пишет 112 Украина.

"Как вам, наверное, известно, 8 февраля на территории Ростовской области на границе с Украиной начались учения. В 6.00 по киевскому времени были подняты войска, и в Северной Осетии, Владикавказе… Я не хочу ни на что намекать, но по странному стечению обстоятельств в 6 часов по киевскому времени был поднят и второй армейский корпус, то есть войска "ЛНР", — заявил Грицак.

"Скорее всего, они проводят боевое слаживание", — отметил он.

Напомним, 8 февраля Россия начала внезапную проверку боеготовности войск Южного военного округа, которые в частности дислоцируются на территории, граничащей с Украиной Ростовской области.