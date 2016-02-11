Историк объяснил, почему оккупанты вернут татарские названия городам Крыма

Намерение оккупационных властей Крыма использовать двойные —крымскотатарские и советские — названия 70 населенных пунктов полуострова, это слабая попытка реакции на происходящие в Украине процессы декоммунизации.

Об этом директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал на чате в "Главреде".

"Инициатива возвращения исторических крымскотатарских названий принадлежит Меджлису крымскотатарского народа и Институту национальной памяти. Мы объявили о намерении ее реализовать в рамках реализации закона о декоммунизации, под действие которого подпадают 70 населенных пунктов в Крыму", — рассказал историк.

"В ответ на нашу инициативу оккупационные власти Крыма объявили о возможности использования двойных названий — действующих сегодня и исторических. То есть на самом деле со стороны России речь не идет о возвращении исторических названий. И это только слабая попытка отреагировать на декоммунизационные процессы в Украине и Крыму", — подчеркнул директор Украинского института национальной памяти.

Напомним, ранее историк объяснил, почему Путина часто сравнивают с Гитлером.

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фото: 15minut.org