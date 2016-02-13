В Минске нам напрямую заявляют, что правительства нет — Безсмертный

Переговоры контактной группы в Минске постоянно заходят в тупик, так как наши оппоненты буквально смеются, что в Украине нет правительства, а политики занялись очередной борьбой.

Об этом в эфире "Шустер Live" заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный.

"Мне, как человеку, который сидит за столом этих переговоров, все эти импульсы молниеносно дают о себе знать, поскольку в риторике стороны переговоров нам дают понять: как вы можете развязывать проблему, когда у вас то ли есть, то ли нет правительства, непонятно'', — сказал Безсмертный.

"На последних переговорах я несколько раз слышал эту фразу, что вероятность развязывания ситуации, динамика напрямую зависит от ситуации в Украине", — отметил он.