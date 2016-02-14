Аваков объяснил, для чего "суперспецназу" тяжелое оружие

Батальоны МВД сегодня не участвуют в активных боевых действиях, но занимаются поддержанием порядка в буферных зонах и дежурят на блокпостах.

Об этом сказал глава МВД Арсен Аваков в разговоре с ZN.UA.

По его словам, некоторые добровольческие батальоны МВД, которые сегодня входят в Нацгвардию, являются де-факто армейскими подразделениями, а также рассказал о создании бригады легкой пехоты, которая без согласований будет выполнять задания.

Такой "суперспецназ", по словам Авакова, также будет иметь тяжелое вооружение и технику.

"Для выполнения некоторых задач нам нужны тяжелое вооружение и техника. Опыт наших взаимоотношений с ВСУ доказывает: когда силы — наши, а техника — их, эффект нулевой. Большие потери людей в Славянске и, особенно, в Иловайске — тому подтверждение. Когда Стрелков зашел в Славянск, мы перебросили в тот район своих бойцов на вертолетах, которые тогда еще не сбивали. Военные должны были помочь техникой. Мы ее так и не дождались... Потом бойцов еле оттуда вытащили", — рассказал министр.

"В следующий раз, когда кто-то захватит Славянск, или будет прорыв через границу, бойцов бригады легкой пехоты оперативно передислоцируют в нужный район, и они самостоятельно выполнят необходимый объем задач. Не созваниваясь, не согласовывая. Это теперь функции НГУ, так прописано в новом законе", — подчеркнул Аваков.

По его мнению, добробаты нужны на переходной период в стране для выполнения полицейских функций, характерных для зоны военного конфликта.

"Сейчас от многих из 38 добробатов, в свое время входили в систему МВД, остались только воспоминания и коллекция шевронов на моем столе. Часть расформирована, часть влилась в другие подразделения. Бойцам батальонов, которые прекратили существование, предлагается выбор - НГУ, КОРД или полиция . Но любой вариант предполагает участие в жестком отборе ", — отметил глава министерства.

По его словам, батальонов остается ровно столько, сколько необходимо для осуществления нормальной ротации.

"Но ребят, которые даже уже пошли на" гражданку ", стараемся не терять", — отметил Аваков.

Напомним, на Донбассе создан новый спецбатальон для решения оперативных задач в зоне АТО.