Сумские активисты планируют заблокировать трассу Киев-Москва

В Сумской области активисты взяли под контроль трассу Юнаковка–Сумы с целью блокирования въезда на территорию Украины грузовых автомобилей с российскими государственными номерами.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил участник акции Иван Бортник.

По его словам, акция началась сегодня, 14 февраля, в 08:00. Однако, как отметил Бортник, до 14:00 ни одна российская фура на блокируемой трассе замечена не была.

"До 2-х часов дня ни одной российской машины не было", — отметил Бортник.

Активист подчеркнул, что вместе с участниками акции дежурят сотрудники правоохранительных органов. Также Бортник заявил, что активисты намерены блокировать трассу Киев–Москва.

Таким образом, Сумская область стала девятым украинским регионом, в котором проходит акция по блокаде въезда российских грузовиков.

Напомним, Москва приостановила движение грузовых автотранспортных средств, с украинской регистрацией на своей территории в качестве ответной меры на блокировку российских фур на территории Украины.