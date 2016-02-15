Россия ответила Украине: приостановила транзит наших грузовиков

Москва приостановила движение грузовых автотранспортных средств, с украинской регистрацией на своей территории в качестве ответной меры на блокировку российских фур на территории Украины

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минтранса РФ.

"Действие указанных мер будет сохраняться до урегулирования украинской стороной ситуации с неправомерным блокированием российских грузовых автотранспортных средств на территории Украины", — говорится в сообщении.

В РФ также отметили, что акции по блокированию российских фур на территории Украины "являются грубым нарушением Соглашения между Правительством РФ и Правительством Украины о международном автомобильном сообщении, согласно которому стороны обеспечивают возможность осуществления транзитных перевозок по своим территориям".

По данным российского ведомства, в настоящее время в разных областях Украины продолжают оставаться заблокированными более 100 грузовых автомобилей, более 500 грузовых автомобилей не могут въехать на территорию Украины со стороны государств Европейского союза, возвращаясь в РФ. При этом, отмечают в Минтрансе РФ, только за 11—12 февраля 2016 года был обеспечен беспрепятственный въезд или выезд на территорию России 1038 украинских грузовых транспортных средств.

"В качестве ответной меры Россия приостановила движение грузовых транспортных средств, зарегистрированных в Украине, по своей территории", — подчеркнули в сообещнии.

14 февраля на Житомирщине в пункте пропуска "Выступовичи" на въезде из Беларуси в Украину в серой зоне заблокированы почти 100 российских грузовиков.

Напомним, блокада российских грузовиков началась в четверг, 11 февраля, в Закарпатской области, близ села Нижние Ворота. Активисты называли эту акцию бессрочной и объявили о создании блокпостов на въездах в Закарпатскую область для противодействия и недопущению в Украине торгового транспорта из России.

13 февраля, около 20 активистов начали блокирование российских фур при въезде на территорию международного пункта пропуска "Выступовичи" в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что блокирование российских фур поддержали активисты Буковины.