Блокада российских фур: Москаль призвал Кабмин решить проблему с транзитом грузовиков через Украину

Для Кабмина настало время решить проблему с российскими фурами, транзитом въезжающими в Украину с территории Евросоюза.

Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, пишет УНИАН.

По его словам, ситуация в Нижних Воротах (въезд в Закарпатье со стороны Львовской области на Верецком перевале — ред.) остается нормальной, начиная с субботы утра и в течение ночи на воскресенье — никакой попытки проезда фур с российскими номерами.

"Пункт пропуска в Нижних Воротах работает в обычном режиме. Нет никаких эксцессов и на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на границе со странами ЕС в рамках Закарпатья", - отметил Геннадий Москаль.

Он также добавил, что через КПП "Дьяково" на сегодняшний день, 14 февраля, оформлена одна фура с российскими номерами, которая выехала в Румынию, а через КПП "Ужгород" две российские фуры выехали в Словакию.

"Все машины стояли на таможенном оформлении еще до начала акции. Больше российских фур на КПП области на данный момент нет", — добавил председатель Закарпатской ОГА.

Однако, по его мнению, есть другая проблема — со стороны Румынии, Словакии и Венгрии в сутки через закарпатские КПП в Украине въехало около 100 фур с российскими номерами, все они оформлены таможней и пограничниками, поскольку никаких оснований не оформлять их нет.

"Относительно российских фур, которые транзитом въезжают на территорию Украины из Евросоюза (так же, как и относительно едущих через Украину в Евросоюз), правительство должно собраться на экстренное заседание и принять принципиальное решение, которое мы ждем. Пока никаких решений не принято", — отметил Москаль.

Также стоит отметить, что 14 февраля на Житомирщине в пункте пропуска "Выступовичи" на въезде из Беларуси в Украину в серой зоне заблокированы почти 100 российских грузовиков.

Напомним, блокада российских грузовиков началась в четверг, 11 февраля, в Закарпатской области, близ села Нижние Ворота. Активисты называли эту акцию бессрочной и объявили о создании блокпостов на въездах в Закарпатскую область для противодействия и недопущению в Украине торгового транспорта из России.

13 февраля, около 20 активистов начали блокирование российских фур при въезде на территорию международного пункта пропуска "Выступовичи" в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что блокирование российских фур поддержали активисты Буковины.