Два нардепа от БПП вышли из коалиции

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин заявил, что он и его коллега по фракции Александр Сугоняко выходят из коалиции.

Об этом он сказал во время выступления в сессионном зале парламента, пишет УНИАН.

"Я, народный депутат Украины двух последних созывов, Сергей Каплин, мой коллега и заместитель по "Партии простых людей" Александр Сугоняко пишем заявления о выходе из коалиции", — заявил депутат.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила, что фракция "Батьківщина" выходит из коалиции.

Напомним, "Відродження" назвало безответственным фарсом попытки отправить Кабмин в отставку.

16 февраля Рада не поддержала отчет Кабмина и не смогла отправить правительство в отставку.