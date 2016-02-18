Порошенко рассказал Байдену об активизации боевиков на Донбассе

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко проинформировал Байдена об ухудшении ситуации на Донбассе, в частности об увеличении количества обстрелов и использовании ракетных систем залпового огня со стороны контролируемых Россией боевиков. Также президент Украины сообщил вице-президенту США об активизации террористов в районе Марьинки.

Байден осудил ухудшение ситуации и заверил в неизменности поддержки Вашингтоном территориальной целостности Украины.

Порошенко также обратил внимание на успешное голосование в парламенте безвизовых законов, в частности касающихся борьбы с коррупцией.

Собеседники обсудили также продолжение реформ в Украине в контексте сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми институтами.