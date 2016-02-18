Боевики нарушали "тишину", под Донецком — "снайперская война": карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков из разного оружия, под захваченным Донецком идет "снайперская война".

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что террористы, в частности, атаковали бойцов из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

"На Луганском направлении противник нарушал "режим тишины" вблизи Трехизбенка, в течение часа вел огонь из стрелкового оружия", — отметил полковник.

На Донецком продолжаются боевые действия севернее Горловки и на западных окраинах Донецка. "Враг эпизодически применяет тяжелое вооружение — минометы и 122-мм артиллерию. Также по всему фронту снова активизировались вражеские снайперы", — добавил он.

По его словам, на Мариупольском направлении продолжаются мощные минометные обстрелы позиций сил АТО под Красногоровкой и Марьинкой (находятся недалеко от Донецка), там же продолжается "снайперская война".

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще трое — были ранены", — добавил спикер Администрации Президента по вопросам проходящей на востоке нашей страны спецоперации.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org