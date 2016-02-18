Порошенко поблагодарил депутатов за "безвизовые законы" и встретится с министрами

Президент Украины Петр Порошенко доволен тем, что нардепы приняли законы из "безвизового пакета".

Об этом глава страны сообщил в Facebook.

"Мы сделали этот решающий шаг. Рада приняла последние из безвизовых законов. Политическая ответственность взяла верх. Спасибо депутатам, что услышали. Украина — это Европа!", — написал президент.

ПП: Yes! Ми зробили цей вирішальний крок. Рада ухвалила три останні безвізові закони, внесені Президентом. Політична відповідальність взяла гору. Дякую депутатам, що почули. Україна - це Європа! Опубликовано Петро Порошенко 18 февраля 2016 г.

Между тем, источник в БПП "Солидарность" сообщил, что Порошенко в 20.00 проведет встречу с министрами Кабинета министров, пишет Украинская правда.

"Фракция не будет встречаться со своими министрами, зато президент встретится со всеми министрами", — отметил собеседник.

На уточнение, будет ли там премьер-министр Арсений Яценюк, он ответил: "С министрами".

Напомним, что ранее Порошенко призвал Раду сегодня принять безвизовые законы. Порошенко также отметил, что голосовать народные депутаты должны именно в той редакции, которого требует Европейский Союз.