Боевики мечтают за сутки захватить Марьинку: Жебривский уверен — им не удастся

В Петровском районе Донецка боевики сосредотачивают технику и готовятся к захвату Марьинки — западного пригорода Донецка.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Очевидцы утверждают о прибытии большого количества техники, запрещенной минскими договоренностями и боевиков. В частности замечено несколько РСЗО "Град" и более 10 танков", — говорится в сообщении.

По данным штаба, террористы не скрывают, что планируют в течение суток захватить Марьинку.

Между тем, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что боевикам не удастся осуществить свои планы по захвату Марьинки, сообщает телеканал "112 Украина".

"На самом деле идет перемещение техники, накопление техники. В том числе, ощущается в районе Старомихайловки, там замечены российские военные, с номерами российскими на автомобилях и т.д. Сегодня территорией, контролируемой украинскими войсками в Марьинке, этим сектором руководит боевой офицер, генерал.

На сегодняшний день то, о чем они мечтают, им не удастся однозначно. Я был там, у нас достаточно сил и средств, и думаю, что не нужна какая-то паника по поводу того, что-то вот-вот они хотят (наступать)", — заявил Жебривский.

По его словам, на случай наступления всегда есть план мероприятий, который разрабатывают департамент гражданской защиты и департамент здравоохранения, мобилизационные планы. В военно-гражданской администрации готовы к любому развитию событий.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.