Яценюк и Луценко едва не устроили драку при обсуждении формата Кабмина — СМИ

В четверг, 18 февраля, заседание "стратегической семерки", на котором обсуждался формат будущего Кабинета министров, едва не закончился дракой между премьер-министром Арсением Яценюком и лидером фракции "Блок Петра Порошенко" Юрием Луценко.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

.

Отмечается, что стратегический совет, в который кроме Яценюка и Луценко также входят президент Петр Порошенко, глава Администрации президента Борис Ложкин, спикер Рады Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов и глава МВД Арсен Аваков, вчера обсуждал, в каком виде может дальше существовать Кабинет министров.

К обсуждению предлагались три варианта. Первый — БПП и "Народный фронт" делят должности и ответственность 50 на 50, при этом Банковая публично выражает поддержку Яценюку. Второй — "Народный фронт" берет на себя не только все должности, но и всю ответственность, при этом фракция БПП гарантирует поддержку кабминовских инициатив в сто голосов. И третий — Яценюк добровольно уходит в отставку.

Во время обсуждения большинство присутствующих пришли к выводу, что первый вариант не будет поддержан фракцией БПП, вдобавок Луценко заявил, что считает отставку Яценюка наиболее приемлемым выходом из сложившейся ситуации. Такие слова вывели главу Кабмина из себя. Началась словесная перепалка, в ходе которой Яценюк обвинил Луценко в том, что в бытность главой МВД тот будто бы брал деньги у олигархов. На что Луценко парировал: когда он — лидер оппозиции — сидел в тюрьме, Яценюк якобы сотрудничал с режимом Виктора Януковича. До драки дело не дошло только благодаря Ложкину и Гройсману, вовремя сдержавшими Яценюка.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему все члены правительства остались на своих должностях, получив от Рады "двойку" за работу.