Яценюк отказался работать в режиме непубличной политики и имитации реформ — политолог

29 февраля 2016, 18:24

Премьер четко указал на саботаж со стороны парламента и президента, говорит Виктор Небоженко.

Арсений Яценюк

В своем воскресном заявлении Арсений Яценюк публично обратился ко всем институтам власти, прежде всего — к президенту, отойдя от традиции теневых договоренностей, которая свойственна украинской политике

Об этом заявил политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"В своем выступлении в воскресенье Яценюк сделал два очень интересных хода, не типичных для современной украинской политики. Во-первых, он публично, а не подальше от людских глаз, как у нас все привыкли делать, обратился ко всем институтам власти, а не просто к политическим силам, во-вторых, он не выжидает, а старается перехватить политическую инициативу", — отметил эксперт.

"Этими двумя обстоятельствами можно объяснить практически открытое обращение премьер-министра как к обществу, так и ко всем институтам власти, прежде всего — к президенту", — добавил он.

По словам политолога, в своем воскресном заявлении Яценюк четко указал на саботаж со стороны парламента и президента, и публично предложил президенту решить проблему. "Либо дать возможность работать премьеру и правительству беспрепятственно работать, и помочь восстановлению публичного, а не технического большинства в Верховной Раде; либо президент берет на себя ответственность, создает свое большинство и свое правительство. Но только с реальными реформаторскими планами", — уточнил Виктор Небоженко.

В то же время он подчеркнул, что Порошенко вряд ли выберет второй путь и замкнет на себя управление, так как этот человек действует в политике, руководствуясь тремя принципами: теневыми договорными отношениями, действия в отношении своих конкурентов-соратников чужими руками, и категорический отказ от любой ответственности за собственные действия. "Это позволяет крутиться, быть эффективным и даже удерживаться у власти. Но, к сожалению, это не дает возможности проводить реформы, и в этой ситуации заявление Яценюка в переводе на любой язык выглядит следующим образом: я готов и дальше нести ответственность, прислушиваться к критике, переформатировать Кабмин, но я не готов работать в режиме непубличной политики и имитации реформ", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что президент может себе позволить тормозить работу Кабинета министров, потому что у него, в отличие от Яценюка, очень много времени: президентская каденция заканчивается в 2019 году, а у премьера времени в обрез. "И в этой ситуации Порошенко блокирует все эффективные действия Кабмина, зная, что лично ему это ничем не грозит", — объяснил директор соцслужбы "Украинский барометр".

"Думаю, сейчас Западу предстоит принять решение, на кого делать ставку: на Порошенко, который сейчас может заполучить контроль над правительством и парламентским большинством, но при этом не склонный к выполнению своих обязательств; либо на Яценюка, который пусть с горем пополам, медленно, но все же движется в сторону реформ, нравится нам это, или нет", — резюмировал Небоженко.

 

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