Партия "Яблоко" поддержала захват Крыма Россией

В России называющая себя оппозиционной партия "Яблоко" поддержала президента РФ Владимира Путина в вопросе захвата Крыма.

Об этом заявила председатель партии, депутат Законодательного собрания Республики Карелия Эмилия Слабунова, передает "Русская служба новостей".

"Мы не отдадим Крым, мы говорим, что нужно цивилизованно разрешать ту ситуацию, которая сложилась в связи с аннексией Крыма", — заявила Слабунова.

Она заявила, что "Яблоко" сможет разрешить конфликт с Украиной, не отдавая при этом Крым и Севастополь.

Отметим, что накануне делегаты съезда партии "Яблоко" выдвинули основателя и председателя этой политсилы Григория Явлинского кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года.

Напомним, ранее активист подсказал, как нужно действовать Украине для возврата Крыма через культуру.