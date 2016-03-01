Рада должна немедленно исправить ошибку, чтобы наказать судей, судивших активистов Евромайдана — нардеп

Верховная Рада должна срочно принять законопроект, который исправит ошибки в законе "О справедливом суде".

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Народный фронт" Леонид Емец, комментируя решение Высшего административного суда о невозможности привлечь к ответственности судей, которые судили активистов Майдана.

"Я предупреждал, что так будет. И что название "справедливый суд" к этому закону никак не подходит", — отметил Емец.

Нардеп отметил, что понимая, как судебная система воспользуется законом "О справедливом суде", он с коллегами заранее подготовили и внесли законопроект, который дает возможность просмотра дел на решения ВККС Верховным судом.

"Так что задача парламента — это срочно принять законопроект №4052 и исправить закон "О справедливом суде". Теперь, я надеюсь, это будет легче сделать", — резюмировал представитель "Народного фронта".