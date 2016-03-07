В Москве полиция пресекла акцию в поддержку Савченко, активисты задержаны

В понедельник, 7 марта, в Москве (столица России) возле здания ФСБ полиция пресекла акцию в поддержку арестованной украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко, задержав активистов.

Об этом пишет Новая газета, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время издание уточнило, что инцидент произошел около 18:00 на Лубянской площади.

"Полицейские пресекли пикет активистов, державших в руках плакаты с надписями в поддержку Савченко. Участников задержали и увезли в автозаке", — отметили журналисты.

По их сведениям, одна из активистов сообщила изданию, что правоохранители увезли в отделение полиции троих принимавших участие в акции людей, среди которых есть молодой человек с инвалидностью.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Киев проходила акция с требованием освободить Надежду Савченко. Узнать больше о мероприятии, а также посмотреть фото с места события можно здесь.