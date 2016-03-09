Приговор Савченко: летчица дала суду неделю на вынесение решения, "возможно, я и доживу"

Сегодня, 9 марта, украинская летчица Надежда Савченко в суде произнесла свое последнее слово. Российский суд огласит свое решение 21 марта.

Во время своего выступления в суде Савченко заявила, что у суда есть неделя на вынесение решения, пишет "112 Украина".

"Суд украл у меня неделю жизни, и у вас есть только неделя на вынесение решения, и может, я до этого решения доживу. Вы можете сделать красиво и признать свою ошибку, но вину не признаете. Вы можете зачитать приговор сейчас или завтра, или максимум через неделю", — сказала Савченко.

"Если вы решите, что приговор будет через две недели или в конце апреля или через полгода... Хотите показать свою силу — показывайте, но помните, вы играете с моей жизнью. Я продолжу свою сухую голодовку, если он будет больше, чем через неделю. Все, спасибо!", — сказала летчица в последнем слове.

Напомним, в знак протеста против затягивания судилища, уже шестой день Надежда держит сухую голодовку.

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