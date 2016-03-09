Порошенко призвал Турцию признать геноцидом депортацию крымских татар

Находящийся в Турции с официальным визитом президент Петр Порошенко призвал Большое национальное собрание признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Украина и Турция активизируют усилия по защите крымских татар в оккупированном Россией Крыму", — отметил Цеголко.

Кроме того, Порошенко призвал спикера турецкого парламента Исмаила Кахрамана совместно бороться с нарушением прав человека в оккупированном Крыму.

Захист прав кримських татар - одне з важливих питань переговорів з Президентом Туреччини @RT_Erdoganhttps://t.co/HyRZBfFcln — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 Березень 2016

Глава государства вместе с супругой встретился с представителями украинской и крымскотатарской общин, проживающих в Турции.

Напомним, сегодня Порошенко проведет встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом в узком кругу и примет участие в пятом заседании Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. По результатам заседания планируется подписание двусторонних документов. После встречи запланирована совместная пресс-конференция.

В четверг, 10 марта, Порошенко встретится с представителями ведущих турецких деловых кругов и даст интервью турецкому телеканалу TRТ.

Также глава государства вместе с супругой проведет встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем І.

фото: @poroshenko