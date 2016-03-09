НАБУ подозревает Пасишника в уголовном преступлении, но он уже за границей

Сегодня, 9 марта, Национальное антикоррупционное бюро Украины оповестило почтой исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника о подозрении в совершении им преступления в рамках расследования, инициировано по заявлению министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"В среду, 9 марта, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурором специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено письменное уведомление о подозрении исполнительного директора, и.о. заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" А.П. Пасишника в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в работу государственного деятеля)", — говорится в сообщении.

Как отметили в НАБУ, детективам не удалось лично вручить Пасишнику уведомление о подозрении, поскольку он не явился 9 марта на допрос.

"Впрочем, в ночь с 8 на 9 марта Пасишник сообщил детективу, что не сможет явиться в НАБУ ранее 1 апреля из-за срочного отбытия на лечение за границу. Поэтому письменное уведомление о подозрении было направлено по почте по месту жительства Пасишника", — отметили в НАБУ.

"В настоящее время проводится проверка достоверности информации об уважительности причины его неявки", — добавили в бюро.

В свою очередь Пасишник считает, что все обвинения в его адрес НАБУ абсурдны, а подозрения не имеют никакого основания, написал он в Facebook.

По словам Пасишника, только находясь за пределами Украины в плановом отпуске, о чем, как он сообщает, был предупрежден телеграммой детектив НАБУ, из СМИ он узнал, что ему "якобы что-то планировали вручить и инкриминируют абсурдные вещи".

"Во-первых, я сам изъявил желание прибыть в НАБУ после красноречивого заявления Айвараса и предоставил все необходимые показания! Также, в опровержение заявлений министра - я предоставил свой телефон и все скрин-шоты, которые отражают именно дружественный характер нашей переписки! Абсурдность обвинений НАБУ заключается еще в том, что Айварас не принимает решений о назначении - их принимает Кабинет Министров, поэтому никаких незаконных решений быть не может в принципе, потому что Айварас в этом случае не является субъектом назначения на должность", - написал он.

По его мнению, все подозрения не имеют никакого основания, и он уверен что суд примет по этому поводу беспристрастное объективное решение.

"Не ожидал, что НАБУ, вместо эффективного расследования и опровержения эмоциональных заявлений министра - пойдет по пути поиска козла отпущения. Наверное в НАБУ решили, что это я дал команду снять с Айвараса и его семьи охрану за неделю до пресс-конференции (это стало основной причиной нервного срыва Айвараса) и это я в АП давал ему какие-то команды. Слабого обвинить легче всего, но Бюро создавалось не для этого", - подчеркнул он

Щойно, перебуваючи за межами Украіни у плановій відпусці (про що було попереджено телеграмою детектива НАБУ), зі ЗМІ діз... Опубликовано Андреем Пасишником 9 марта 2016 г.

Напомним, ранее Абромавичус рассказал о чиновнике, который набивался к нему в замы.