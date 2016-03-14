СБУ начала процедуру заочного осуждения главаря ЛНР

СБУ начала процедуру заочного осуждения главаря самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого по делу о похищении летчицы, нардепа Надежды Савченко и незаконного ее вывоза в РФ, пишет 112.ua.

Об этом в эфире соответствующего телеканала сообщил руководитель аппарата ведомства Александр Ткачук.

В то же время собеседник журналистов уточнил, что лидера преступников подозревают в незаконной переправке человека через госграницу и совершении теракта.

"СБУ вызвала на допрос Плотницкого на 17 марта, ему намерены сообщить о подозрении, допросить в качестве подозреваемого, ознакомить с материалами уголовного производства от 3 августа 2015 года", — отметили журналисты.

По их данным, главарь "республики" в ответ заявил, что приглашает следственную группа спецслужбы на территорию временно захваченного боевиками украинского города Луганск.

Напомним, в декабре 2015 года Печерский районный суд Киева разрешил Службе безопасности Украины начать заочное расследование против Игоря Плотницкого, оно уже завершено.