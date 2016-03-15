Закон о спецконфискации разработан с учетом опыта более 20 европейских стран — Пашинский

Проект закона о режиме специальной конфискации имущества был разработан с учетом опыта более 20-ти европейских стран.

Об этом, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил зампредседателя фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Этот закон — абсолютная калька с европейских законов, в частности с итальянского, который четко прописывает процедуру специальной конфискации", — отметил политик.

По его словам, документ "разработан не только нашими лучшими специалистами, но и с учетом законодательства более 20 европейских стран", а заявления о том, что он якобы будет нарушать права граждан, являются ложью.

"Это агенты, простите, непонятно кого, рассказывают о каких-то незаконных решениях судей", — подчеркнул заместитель председателя фракции "Народный фронт".