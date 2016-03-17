Закон о спецконфискации будет принят при любых условиях — Пашинский

Замглавы фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Сергей Пашинский призвал парламентариев внести в повестку дня и принять законопроект №4057 о спецконфискации и предупредил об ответственности депутатов, которые выступают против принятия документа.

Об этом сообщили в пресс-службе НФ.

"Я убежден, что мы примем этот закон — он нужен нашему государству, армии, пенсионерам", — отметил политик.

По его словам, "мы примем этот закон даже в том случае, если нам придется завести в этот зал настоящих активистов". "И спросим каждого из вас, как вы голосовали, и почему вы именно так голосовали", — подчеркнул замглавы фракции "Народный фронт".

Кроме того, он добавил, что законопроект №4057 был создан на основании резолюции ООН и вердиктов ЕСПЧ.

"Я точно знаю, что часть этих средств уже успела поменять владельцев — оффшорные компании на Западе уже переуступлены арбузовымы, клюевымы и другими. Я уверен, что сколько бы нам усилий не надо было потратить, мы установим эти факты и назовем фамилии этих "демократов" и "адвокатов", — добавил нардеп.

"Фракция "Народный фронт" не меняет своего решения о включении в повестку дня этого закона. Никакого шоу, никакой демагогии по этому вопросу на трибуне больше не будет", — резюмировал Пашинский.