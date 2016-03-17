Закон "о гражданстве" — это чистой воды популизм "Батьківщини" — нардеп

Законопроект народного депутата от фракции "Батьківщина" Андрея Кожемякина о лишении украинского гражданства — это чистой воды популизм, присущий партии Юлии Тимошенко.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Помазанов, сообщает пресс-служба политсилы.

"Активное продвижение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о прекращении гражданства Украины лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины" (№ 1297) представителями "Батьківщини" является обычным популизмом этой политической силы.

Согласно этому документу, судом может быть прекращено гражданство лица, которое является гражданином Украины и совершило преступление, предусмотренное статьями 109 — 114-1 Уголовного кодекса", — отметил Помазанов.

"Конституция предусматривает процедуру лишения гражданства Украины и об этом не мог не знать автор данного законопроекта — народный депутат от "Батьківщини" Андрей Кожемякин, ведь в заключении главного научно-экспертного управления четко говорится о недостатках данного законопроекта, который противоречит Основному закону", — подчеркнул представитель "Народного фронта".

"Интересно, что за несколько дней парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, возглавляющий Кожемякин, "не заметил" данных замечаний экспертов и написал положительное заключение к законопроекту", — отметил он.

"Следует понимать, что в случае принятия данного закона любой человек, законно лишенній гражданства, сможет легко пойти в любой суд и выиграть, вернув себе украинский паспорт. Есть ли выход из данной ситуации? Да — это внесение изменений в Конституцию. Не надо выдумывать велосипед, а стоит использовать прецедент Франции, где соответствующие изменения сначала были подробно проанализированы специалистами Венецианской комиссии. То же, что сейчас делает "Батьківщина", которая сейчас активно пиарится на данном документе, - это чистой воды популизм", — подытожил Помазанов.