Военный эксперт рассказал, сколько нужно денег и времени для создания "украинского Моссада"

Украине нужны десятки миллиардов долларов и минимум полдесятилетия, чтобы создать отечественный аналог израильской политической разведки "Моссад".

Об этом генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"Разные страны мира имеют отличные модели построения разведывательных органов. Израильская спецслужба "Моссад" формировалась в период войны в окружении врагов. Поэтому методы ее действия предусматривают одновременно с агентурной разведкой проведение активных силовых операции за рубежом. На это у них ушли десятки лет. Методы проведения спецопераций на территории других государств требуют создания агентурной сети в этих странах для того, чтобы такие силовые операции были подготовлены и реализованы успешно", — рассказал разведчик.

"Сегодня Украина и украинская разведка не имеют таких средств. А для их создания необходимо несколько десятков миллиардов долларов и не менее пяти лет. Поэтому в настоящее время реализация этого сценария маловероятна", — посетовал генерал.

Напомним, ранее генерал-разведчик объяснил, почему украинская армия не может освободить Донбасс за две недели.

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фото: rnbee.ru