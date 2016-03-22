Генерал-разведчик объяснил, почему украинская армия не может освободить Донбасс за две недели

На границе с Украиной Россия сосредоточила почти 60 тысяч "штыков", десятки тысяч бронемашин, более 6 тысяч танков и мощную авиацию, что не даст силам АТО освободить оккупированные территории Донбасса за две недели, как о том говорил координатор "Информсопротивления", нардеп Дмитрий Тымчук.

Об этом генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

Военный эксперт обратил внимание, что ВСУ, Нацгвардия и спецслужбы приобрели достаточный опыт за два года по защите границ Украины на востоке страны. "В то же время проведение широкомасштабных наступлений на территории Донецкой и Луганской областей спровоцирует широкомасштабную операцию со стороны Вооруженных сил России. Они уже имеют подготовленный план на случай наступления наших ВСУ", — добавил он.

"На границе с Украиной РФ сосредоточила более 55 тыс. военных, несколько десятков тысяч БТРов, более шести тысяч танков и сверхмощную авиацию. Такое развитие событий может привести к широкомасштабным военным операциям и широкомасштабной войне. Этот сценарий не дает выхода из ситуации", — подчеркнул генерал армии.

"Наряду с наращиванием мощности ВСУ и безопасности органов Украины необходимо начать эффективный международный диалог на уровне стран "Большой семерки" и "двадцатки" с целью задействования мощных государств мира для урегулирования ситуации на Донбассе", — добавил экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Напомним, ранее генерал-разведчик рассказал, как Россия изменила тактику войны против Украины.

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