Под Докучаевском силовики отразили нападение диверсантов: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы нарушали "режим тишины", под Докучаевском Донецкой области силовики отразили нападение диверсантов.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что атака случилась утром 21 марта.

"Войска отразили нападение вражеской ДРГ (диверсионно-разведывательной группы — ред.) в составе до 10 боевиков. Инцидент произошел между Новотроицким и Докучаевском", — отметил полковник.

Также силовик сообщил, что на Донецком направлении террористы осуществили 21 обстрел. "Позиции дважды были атакованы из минометов (в Луганском и Авдеевке), трижды — стреляли снайперы (в Майорске, Ленинском и Невельском)", — добавил военнослужащий.

Мотузяник подчеркнул, что там "в целом по всему фронту идут боевые действия низкой интенсивности". "На Мариупольском направлении зафиксированы шесть вражеских обстрелов, преступники открывали огонь в Марьинке и Широкино", — сказал он.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, три — получили ранения (в результате подрыва БМП-2 на фугасе), — добавил спикер Администрации президента по вопросам АТО.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.

Карта: mediarnbo.org