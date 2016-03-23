Генерал-разведчик: если войска РФ уйдут с Донбасса — украинские спецслужбы за недели наведут порядок

Если российские военные и спецслужбы РФ уйдут с оккупированного Донбасса, регион не очень долго будет оставаться беспокойным.

Об этом генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"В случае, если будет достигнута договоренность через международный механизм о выводе российских войск и спецслужб, руководители так называемых ДНР и ЛНР, а также боевики покинут регион. Власти Украины, спецслужбы, органы правопорядка быстро, в течение двух-трех недель, способны навести там порядок. Но еще нужно два-три года для возвращения переселенцев, восстановления Донбасса и стабилизации отношений с представителями этого региона", — подчеркнул военный эксперт.

В то же время он заметил, что пока сейчас на подконтрольную боевиками территорию на востоке Украины постоянно прибывают представители ФСБ и ГРУ Генштаба РФ с целью контроля деятельности руководителей ДНР и ЛНР и боевых структур.

"Как правило, они проводят ротацию неконтролируемых боевиков и командиров, отзывая их на территорию России, а в крайних случаях проводят специальные операции по их нейтрализации. Поэтому боевики, как правило, выполняют все установки представителей Москвы", — добавил экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Напомним, ранее генерал-разведчик объяснил, почему украинская армия не может освободить Донбасс за две недели.

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