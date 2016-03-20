Эксперт рассказал, где на Донбассе боевики попытаются захватить новые территории

На востоке Украины на отдельных направлениях (Мариуполь, Дебальцево, Ясиноватая, Авдеевка, Пески, Луганск) боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.

Об этом экс-председатель Службы внешней разведки нашей страны, генерал армии Николай Маломуж сообщил во время чата в "Главреде".

В то же время эксперт уточнил, что сейчас у самопровозглашенных ДНР и ЛНР практически нет реальных возможностей существенно расширить контроль над территориями.

"...эти стратегические направления (Мариуполь, Дебальцево, Ясиноватая, Авдеевка, Пески, Луганск — ред.) контролируются ВСУ и представителями спецслужб, поэтому реальных перспектив расширения подконтрольной боевикам территории нет", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Николай Маломуж заявил, что для урегулирования ситуации в Украине, особенно на ее востоке, с задействованием стран "Большой двадцатки" необходимо от семи месяцев до года.