Боевики активно сколачивают две бригады: гонят на передовую боевую технику и пехоту

Командование боевиков проводит ускоренное доукомлектование подразделений 5-й и 7-й отдельных мотострелковых бригад "армии" ДНР, действующих в первой линии.

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, доукомплектование проводится в форсированном порядке — экстренно перебрасывается боевая техника и личный состав, в том числе из состава бандформирований, находящихся в глубоком тылу (из постоянного состава так называемых "учебных центров", подразделений МГБ и пр.).

Кроме того, в Донецке боевики продолжают готовится к мифическому "наступлению украинских войск". В западной части города (Петровский район), а также в Киевском районе (в северо-западной части) террористы дополнительно оборудовали два батальонных района обороны, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что террористы из донецкой и луганской "республик" снова начали активно запускать слухи о якобы готовящемся наступлении на силы АТО на Донбассе.