В разведке доложили: признаков широкомасштабного наступления боевиков на Донбассе нет

Представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что очевидных признаков подготовки российско-террористическими войсками широкомасштабного наступления в зоне АТО нет.

Вместе с этим, на отдельных направлениях боевики готовятся к активным боевым действиям, сообщает 5 канал.

"Пока очевидных признаков широкомасштабного наступления нет, но есть подготовка для активных боевых действий на отдельных направлениях", — заявил он.

"Первое – это усиление артиллерийских подразделений на передовых позициях, усиление этих передовых позиций за счет переброски бронетехники — особенно из Донецка, Макеевки, Горловки, мариупольское направление. Почти на всех критических направлениях идет усиление", — подчеркнул он.

Кроме этого, Вадим Скибицкий отметил, что военно-политическое руководство стран Западной Европы владеет полной информацией относительно действий российско-террористических войск на востоке Украины.

"Мы активно сотрудничаем с разведками стран-партнеров, и это, в принципе, определено Стратегией национальной безопасности как одна из задач разведывательных органов — это установление такого уровня доверия с партнерскими спецслужбами, чтобы эта работа была действенной", — отметил Скибицкий.

"Военно-политическое руководство стран Западной Европы владеет информацией, как действуют первый и второй армейские корпуса, как устроена система управления и контроля с Южного военного округа ВС РФ на нашей территории, и почему именно эти два армейских корпуса являются корпусами российских оккупационных войск", — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Константин Машовец рассказал о стратегии "ползучего наступления".

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Видео: 5 канал