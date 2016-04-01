Фильтрационные лагеря и переселение: охранка ЛНР пугает население приходом украинской армии

В "министерстве госбезопасности" ЛНР придумали, как противодействовать распространению слухов среди местного населения о скором "возвращении Украины".

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, среди сотрудников "бюджетных структур ЛНР" наиболее активно распространяются слухи, что с приходом украинских войск, которое ожидается в ближайшее время, всех сотрудничавших с террористами ждет жестокое наказание.

В охранке ЛНР предложили, кроме выявления и "нейтрализации" распространителей подобных слухов, параллельно распространять контрслухи о том, что в случае прихода украинских войск всех без исключения жителей будут пропускать через фильтрационные лагеря и принудительно переселять в другие районы, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, среди сотрудников "министерства внутренних дел" ЛНР ходят упорные слухи о том, у СБУ есть "электронная база" с личными данными всех сотрудников "правоохранительных органов республики". Согласно слухам, при попытке выехать на контролируемую Украиной территорию данных их тут же задерживают "спецкоманды СБУ" и либо подвергают пыткам, либо ликвидируют на месте.