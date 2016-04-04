Политолог о конфликте в Нагорном Карабахе: армяне в шоке, но пытаются ситуацию разруливать сами

Если вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе будет и дальше продолжаться, то спустя какое-то время в него может втянуться и Россия. Но это — максимум.

Об этом директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал в комментарии "Главреду".

"В принципе, Россия и так один из ключевых игроков в этом конфликте, по крайней мере, в армянском контексте. Армяне пытаются эту ситуацию разруливать сами, хоть и пребывают сейчас в шоковом состоянии. По крайней мере, часть экспертов почему-то рассчитывала на повторение сценария Южной Осетии. Очень странный расчет", — заметил эксперт.

"На мой взгляд, вряд ли эти столкновения перерастут в нечто более глобальное, если судить по тому, что мы видим на данный момент. Если не случатся какие-нибудь "черные лебеди" (трудно прогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия, — Ред.) или нечто такое, чего мы не можем предвидеть", — говорит политолог.

"Турция в данной ситуации встанет рядом с Азербайджаном и будет его поддерживать — это абсолютно точно. Так что заявление президента Турции — не ново. Просто раньше турки еще пытались играть с армянами: была и "футбольная дипломатия", и многое другое. Сегодня Эрдоган в условиях, когда продолжается конфликт, в том числе с Россией, и он нуждается в надежных союзниках и решительных словах", — подчеркнул директор Центра ближневосточных исследований.

По его мнению, карабахский конфликт и сейчас, несмотря ни на что, находится в "замороженном" состоянии. "Пара дней обстрелов не "разморозят" конфликт. Такие случаи бывали и раньше, хотя и с меньшей интенсивностью обстрелов. Раньше на линии разграничения были постоянные дуэли снайперов. Так что у "замороженного" конфликта в Нагорном Карабахе не такая история, как в Приднестровье, где не стреляют", — резюмировал Игорь Семиволос.

Напомним, политаналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", что Россия греется на огне конфликта в Нагорном Карабахе.