Джемилев рассказал, как в Крыму ФСБшники угрожают людям на допросах

В аннексированном Россией Крыму сотрудники ФСБ во время допросов угрожают людям, которые ведут себя достойно, похищениями близких.

Об этом нардеп, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что на территории полуострова пропали 22 человека, большинство из них — крымские татары.

"Пропажа людей нередко используется как угроза во время допросов людей силовиками", — отметил народный избранник.

"За нашими даними, на даний момент число зниклих людей в Криму - 22 людини, більшість з яких кримські татри. Це ті, що н... Опубліковано Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу 6 квітня 2016 р.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что в аннексированном Крыму и на своей территории Россия ведет позорную репрессивную политику преследований крымских татар и украинцев.