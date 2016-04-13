Чубаров об агрессии России: крымские татары живут в катастрофической ситуации

В оккупированном Российской Федерацией украинском Крыму крымские татары фактически живут в катастрофической ситуации.

Об этом на пресс-конференции по итогам прошедшего в Сейме Литвы Международного конгресса крымских татар заявил нардеп, глава Меджлиса Рефат Чубаров, пишет Анадолу.

В то же время политик уточнил, что те сопротивляются запрету захватчиков быть вместе с Украиной.

"С того момента, как Россия аннексировала Крым, перед нашим (крымскотатарским — ред.) народом встал вопрос о его будущем", — приводят журналисты слова народного избранника.

Напомним, ранее Рефат Чубаров заявил, что деоккупация украинского полуострова произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле. Ознакомиться с его мнением можно здесь.